Madrugada de segunda-feira: tiros no Bairro dos Santos Reis, em M. Claros; morte em Pirapora

Segunda 06/02/23 - 6h48

Divulgado pelo Samu:



O SAMU prestou socorro a um homem de 28 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (06), no bairro Santos Reis, em Montes Claros.



Quando os socorristas chegaram ao local, se depararam com a vítima deitada em uma calçada apresentando três perfurações na coxa direita e uma na cabeça.



O paciente, que estava consciente, recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.



Homem morre após ser atingido por disparos de arma de fogo em Pirapora



Um homem, que não foi identificado, mas que aparentava ter cerca de 60 anos, morreu após ser baleado no bairro São Geraldo, em Pirapora, na madrugada desta segunda-feira (06).



Quando a equipe médica do SAMU chegou ao local, identificou que o senhor estava caído em uma calçada e havia sido atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.



A equipe verificou os dados vitais da vítima, porém, a mesma já estava em óbito.