Vídeos mostram clima de amizade e confiança entre os pescadores que embarcaram de Manaus para Barcelos

Domingo 17/09/23 - 10h15

Vídeos compartilhados nas redes sociais na madrugada deste domingo, 17 de setembro, mostram o embarque dos amigos pescadores em Manaus.



Pouco depois, o Bandeirante se acidentou ao descer na pista de Barcelos, no Amazonas, local da pescaria.



O avião teria descido no meio da pista e não encontrou terreno para parar.



Morreram também os 2 pilotos. Todos morreram.



Nos vídeos compartilhados por amigos dos pescadores amigos, vai retratado o ambiente de alegria e camaradagem.



Um deles chega comparar o voo a uma lata de sardinha.



