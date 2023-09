Cinco executivos mineiros estão entre os mortos no acidente aéreo no Amazonas. É o acidente com avião com mais mortos desde 2011

Domingo 17/09/23 - 13h58

Cinco executivos em Minas estavam a bordo do avião que sofreu acidente em Barcelos, no interior do Amazonas, sábado, 16 de setembro.:



Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Hamilton Alves Reis, todos da cidade de Uberlândia, no Triângulo.



O grupo ia pesca esportiva Rio Negro, juntamente com outras oito pessoas, incluindo o proprietário de uma pousada em Goiás.



O piloto quanto o co-piloto também morreram.



Exceto Guilherme, os executivos mineiros eram ex-funcionários da empresa Algar, que emitiu uma nota de pesar:



"A Algar lamenta o acidente ocorrido e confirma que cinco dos ocupantes da aeronave são ex-associados (como são chamados os funcionários da empresa). O Grupo se solidariza com os familiares e amigos das vítimas."



O acidente aéreo é o que mais matou, no Brasil, desde 2011.