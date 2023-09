F-35, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, ejeta seu piloto militar e poderoso caça seguiu voando sozinho, guiado pelo piloto automático até cair muito além

Terça 19/09/23 - 6h42

Na noite de segunda-feira (18), as Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram a descoberta dos destroços de um caça F-35 na região de Williamsburg County, na Carolina do Sul, após o piloto ter se ejetado no domingo (17).



O caça estava em piloto automático após o piloto ter se ejetado da aeronave.



O sofisticado e poderoso avião seguiu voando sozinho pela atmosfera, feito um zumbi, sem que que os radares pudessem localizá-lo, o que gerou alarmes e zonas de exclusão e de alerta por toda a área.



Agora, a Base Conjunta Charleston, de onde o caça decolou, pediu ao público que evite o trecho dos destroços, enquanto os militares conduzem uma investigação sobre o que de fato ocorreu.



O piloto, que não teve sua identidade revelada, pousou em segurança em uma área residencial e foi levado a hospital local em condições estáveis.



O F-35 fazia parte do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e era utilizado em missões terrestres e aéreas.