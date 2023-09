M. Claros, Pirapora, Porteirinha, Janaúba e T. Otoni abrem 362 vagas para formar eletricistas de energias renováveis, com inscrições até 2 de setembro

Terça 19/09/23 - 6h48

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais anunciou a abertura de inscrições para 362 vagas em cinco cidades próximas, para curso presencial gratuito de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis.



Os candidatos selecionados receberão auxílio mensal de R$ 270 para despesas com transporte e alimentação.



As inscrições, gratuitas, estarão disponíveis online a partir desta quarta-feira (20) e até o dia 2 de setembro.



Os requisitos para participação incluem a conclusão do ensino fundamental I e a idade mínima de 18 anos.



O objetiv é capacitar para o dimensionamento, supervisão, especificação, instalação, operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, em conformidade com normas e procedimentos técnicos.



Isso garante a qualidade e a segurança das instalações, bem como o aproveitamento máximo da energia solar, com respeito ao meio ambiente, conforme explicado pelo instituto.



O IFNMG distribuiu as vagas pelas cidades de:



Pirapora: 66 vagas

Porteirinha: 78 vagas

Janaúba: 79 vagas

Montes Claros: 62 vagas

Teófilo Otoni: 77 vagas



30% das vagas estão reservadas às mulheres.



O curso, de 200 horas, será de outubro a fevereiro, no período noturno.