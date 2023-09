Banco Central deve anunciar, amanhã, redução de 0,5% ponto percentual na taxa de juros

Terça 19/09/23 - 7h07

O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa hoje e deve anunciar amanhã a reunião para definir os juros.



A expectativa do mercado é que o Copom anuncie corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano, chegando a 12,75% ao ano.



A maioria dos agentes também prevê cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões, com a possibilidade de uma redução de 0,75 ponto percentual na primeira reunião de 2024.



Economistas ouvidos pelo Banco Central no último boletim Focus prevêem uma Selic de 11,75% ao final de 2023.