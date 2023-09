Onda de calor no Brasil tem alerta até 22 de setembro, sexta-feira

Terça 19/09/23 - 7h14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo (nível laranja) devido a onda de calor que atingirá o Brasil até 22 de setembro.



As regiões mais afetadas incluem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, norte do Paraná, oeste de Goiás, sudoeste de Tocantins e a região do Triângulo Mineiro.



O aviso é baseado em protocolos internacionais que consideram temperaturas máximas pelo menos 5 °C acima da média histórica.



Previsões indicam temperaturas superiores a 40 °C em partes das regiões Centro-Oeste e Norte, assim como no interior de São Paulo.



Além do calor, há previsão de baixa umidade do ar na área coberta pelo aviso.



Os alertas podem ser amarelos (perigo potencial), laranjas (perigo) ou vermelhos (grande perigo), dependendo da intensidade e duração do fenômeno.



O aviso atual de onda de calor foi emitido na segunda-feira e permanecerá válido até sexta-feira, mas o Inmet alerta para uma possível piora da situação a partir de sábado, com avaliações diárias ao longo da semana.



Onda de calor é caracterizada por tempo seco, aumento da insolação e subsidência atmosférica, que eleva a temperatura da massa de ar.