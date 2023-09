Relato era de assalto, com tiros, mas PM descobre que motorista - estacionado em posto de gasolina de M. Claros - feriu-se com a própria arma

Terça 19/09/23 - 9h47

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa segunda-feira (18), a comparecer à Av. Cula Mangabeira, Bairro Major Prates, em Montes Claros, onde um caminhoneiro, de 36 anos, contou que estava na carreta para em um posto de combustíveis, momento que indivíduo desconhecido o abordou com uma arma tipo pistola.



A vítima relatou também que tentou tomar a arma e, nesse momento, o autor atirou duas vezes, atingindo-a na perna e na mão esquerda.



Policiais foram ao local e fizeram contato com funcionários do estabelecimento, que estavam verificando as imagens captadas pelo circuito de câmeras e constataram que ninguém se aproximou do caminhão.



Foi possível verificar que os disparos ocorreram dentro do caminhão, pois havia muito sangue no banco do motorista.



Durante buscas no interior do veículo, foi encontrado um carregador de arma, municiado com 19 munições intactas.

O caminhoneiro foi ao Hospital Aroldo Tourinho e confessou que não ocorreu o roubo, que possui uma pistola de calibre .380 e, quando foi manuseá-la, ocorreu disparo acidental, alvejando-o e causando as lesões.



Os militares localizaram a arma de fogo com carregador com 14 cartuchos intactos e 01 cartucho deflagrado.

A arma foi apreendida e o home foi preso, sendo mantido sob escolta no Hospital.