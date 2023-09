"O incêndio atingiu todo o veículo destruindo-o por completo". Foi na BR-251 e durou 3 horas. Caminhão seguia de M. Claros para Salinas, com iogurte, chocolate e leite em pó

Terça 19/09/23 - 18h33

Divulgado pelos Bombeiros:Na tarde desta terça-feira, (19/09/2023), por volta das 13h00min, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em veículo automotor, na rodovia federal / Br 251, km 447, município de Grão Mogol Sá/Mg.Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros militar deparou com um caminhão em chamas carregado com produtos diversos (iogurte, chocolate, bombom, toddynho, leite em pó,) totalizando aproximadamente 500 kg de mercadorias que seguia da cidade de Montes Claros/MG com destino à cidade de Salinas/MG. O incêndio atingiu todo o veículo destruindo-o por completo.Após a análise da situação, a equipe de Bombeiros Militar, munida de equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos próprios à atividade de incêndio, efetuou combate às chamas, controlando-as e ulteriormente com a realização do rescaldo debelando o incêndio por completo.Os trabalhos duraram aproximadamente 03 horas com um gasto estimado de 4.500 mil litros de água. A equipe de bombeiros contou com apoio da Polícia Rodovia Federal (PRF). Ressalta-se que não houve vítimas e nem interdição do trânsito.