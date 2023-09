Helicóptero foi mobilizado para socorrer vaqueiro, de 60 anos, pisoteado por bois em curral de Francisco Sá. Foi ainda na manhã deste sábado

Sábado 23/09/23 - 22h51

Divulgado pelos Bombeiros:



Por volta das 11h49, do dia 23/09/2023, sábado, o 7° Pelotão de Bombeiros Militares de Janaúba, foi acionado via 193, para atendimento de uma vítima que foi pisoteada por bovinos durante atividade com os animais na Fazenda Senhor Jota, no Distrito de São Geraldo, na jurisdição de Francisco Sá.



A vítima, o Sr. A.A.O, de sexo masculino, de 60 anos de idade, ao ser atingida pelos animais veio a ser acometida de possíveis lesões: fraturas no tronco, TCE e escoriações generalizadas.



Face a situação, bem como após imobilização, assistência e preservação da coluna vertebral, conforme disposto no protocolo de APH/Ito 23 e MABOM, foi tomada a decisão pela GU BM após estudo do paciente de trauma, sobre a necessidade e viabilidade do acionamento do Arcanjo-03, para que fosse possível ser prestada uma assistência mais especializada e com maior rapidez.



Diante do exposto, a equipe de plantão do Arcanjo-03 sob a coordenação do médico, Dr. Daniel Ramos e do Sr. 1° Ten BM Solano(piloto) compareceram, onde estabilizaram a vítima com medicamentos e procedimentos específicos para o caso em conjunto com a GU BM.



Após estabilização, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Montes Claros pelo Arcanjo-03.