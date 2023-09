Domingo 24/09/23 - 8h08

Um jogador de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, acertou os seis números no concurso da Mega-Sena, realizado nesteo sábado, 23.Levou o prêmio de R$ 40,4 milhões.49 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 74.465,42 cada.Os números sorteados foram: 05 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48.A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.