Quando cair a noite de hoje, tudo vai parar em Jerusalem e em Israel. Até o aeroporto internacional será fechado

Domingo 24/09/23 - 9h52

O pôr do sol deste 24 de setembro de 2023 dará início ao Dia da Expiação no judaísmo, tradicionalmente conhecido como Yom Kippur, o Dia do Perdão.



Hoje , quando a noite cair, terá início a data mais sagrada no calendário judaico: neste dia é realizado o julgamento final.



O povo judeu marca o dia com jejuns, abstinência de afazeres diários, como trabalhar, e se reúne nas sinagogas para pedir o perdão do Senhor.





Em Israel tudo pára: não há automóveis nas ruas, os canais de televisão e rádio param de transmitir, todos tipos de lojas e comércio fecham e o Aeroporto Internacional Ben Gurion também.