Domingo 24/09/23 - 12h32

Divulgado pelos Bombeiros:





Por volta das 08h25min deste domingo (24/09/2023), o 8º Pelotão de Bombeiros Militar, em Januária, foi acionado diretamente na sede do mesmo para realizar atendimento de vítimas de um capotamento, na Rua Sebastião Carlos de Matos, no bairro Aeroporto, em Januária.



Prontamente, uma Guarnição de Resgate deslocou até o local, onde se tratava de um acidente automobilístico envolvendo um veículo de passeio que, segundo testemunhas, transitava sentido Centro / Bairro, sendo que após o condutor perder o controle da direção, o veículo saiu da pista e chocou-se contra um alambrado que cerca a área do Aeroporto de Januária, vindo a ficar capotado às margens da via, ficando as duas vítimas retidas no interior do veículo, não estando presa às ferragens.



Diante do exposto, após estudo de situação, foi aberta a porta do lado do passageiro para realizar o acesso às vítimas, sendo uma do sexo masculino de 46 anos e uma do sexo feminino de 50 anos, que se encontravam conscientes e orientadas no automóvel Volkswagen Gol de cor verde. O casal foi imobilizado, retirado e posteriormente conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Januária, onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.



A Polícia Militar foi acionada para os demais procedimentos, ficando responsável pela remoção do veículo e pelos demais pertences das vítimas.



O Corpo de Bombeiros orienta que evite dirigir quando estiver cansado ou sonolento. Nestes casos, realize uma parada para descansar e respeite sempre os limites de velocidade e em caso de emergência ligue 193 o amigo certo nas horas incertas.