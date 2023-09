Segundo homem, veterano da Marinha dos EUA, recebe transplante de coração de porco. Tendência pode revolucionar a área dos transplantes no mundo inteiro

Domingo 24/09/23 - 12h53

Os médicos da Universidade de Medicina de Maryland, nos Estados Unidos, anunciaram que realizaram com sucesso o segundo transplante de coração de porco para um homem na história.



O paciente, Lawrence Faucette, é um veterano da Marinha com 58 anos de idade e enfrentava múltiplos problemas de saúde, além da insuficiência cardíaca, o que o tornava inelegível para um transplante cardíaco convencional.



Antes da cirurgia, Faucette expressou em um vídeo gravado pelo hospital sua esperança e determinação diante do procedimento:



"Ninguém sabe o que acontecerá a partir deste ponto. Pelo menos agora tenho esperança e uma chance. Vou lutar com todas as minhas forças por cada respiração que eu puder tomar."



Em janeiro de 2022, a mesma equipe de médicos realizou o primeiro transplante do mundo de um coração de porco geneticamente modificado para um ser humano.



O paciente, David Bennett, sobreviveu por dois meses após o procedimento.