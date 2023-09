Saiba já: toda quarta-feira vai haver interdição na BR-135, em M. Claros, às 10h, com fechamento da pista por 2 horas, para detonação de rochas

Segunda 25/09/23 - 7h11

A partir desta quarta-feira (27), começarão as obras de desmonte de rochas na BR-135, entre os km 371 e 373, em Montes Claros.O planejado é que os trabalhos ocorrerão semanalmente, às quartas-feiras.A interdição completa da via começará sempre às 10h, com duração estimada de duas horas, incluindo a limpeza da pista.Após a etapa, sistema de pare/siga será implementado, permitindo uma faixa de rolamento aberta até a liberação total da rodovia.