Veredas do Paraíso: esposo de 45 anos bebeu, e mesmo epiléptico, foi atravessar o Rio Pardo. Afogou-se, a poucos metros da margem, e da mulher, que o resgatou

Segunda 25/09/23 - 12h23

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no início da tarde desse domingo (24), a comparecer ao Povoado Veredas do Paraíso, zona rural de Ninheira, onde um homem, de 45 anos, morreu decorrência de afogamento.



A solicitante, de 45 anos, relatou que o seu esposo tentou atravessar o Rio Pardo a nado e, quando faltavam poucos metros para sair, ele submergiu e não retornou à superfície.



A mulher informou também que retirou o esposo do rio, já desfalecido, tentou reanimá-lo, porém o homem faleceu.



A solicitante disse que a vítima havia consumido bebidas alcoólicas e sofria de epilepsia.



A perícia da Polícia Civil foi acionada, realizou os trabalhos e encaminhou o corpo para o IML de Taiobeiras.