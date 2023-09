No Rio, escolas e creches cercam área de treinamento de combates que seria do tráfico

Terça 26/09/23 - 6h53

Área onde criminosos são treinados no Complexo da Maré, Rio, é cercada por cinco escolas e uma creche, o que preocupa os moradores locais.



Investigação da Polícia Civil, por dois anos, revelou um "curso prático de táticas de guerrilha" realizado no local, o que inclui uma quadra e uma piscina exclusiva.



Imagem mostra criança segurando um fuzil ao lado de chefes do tráfico.



Investigações revelaram crianças brincando em uma piscina enquanto homens armados circulam nas proximidades.



Durante a investigação, mais de 400 homens foram identificados, resultando em acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.