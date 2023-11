Montes Claros de Goiás. Nesta cidade, houve o confronto e morte de 2 pessoas após avião com meia tonelada de cocaína descer na fazenda do cantor Leonardo

Sábado 11/11/23 - 6h50



Um avião proveniente da Bolívia, transportando quase meia tonelada de pasta base de cocaína, realizou um pouso na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, localizada em Jussara, a 270 km de Goiânia.



A Polícia Militar relatou um confronto com os criminosos envolvidos na recepção da droga, resultando na morte de um homem e de uma mulher.



Cerca de 11 criminosos armados participaram da ação.



O piloto alegou um pouso de emergência, indicando a necessidade de reabastecimento aos funcionários da fazenda quando o avião pousou na sexta-feira (10).



Simultaneamente, duas caminhonetes e um carro, ocupados por membros do grupo criminoso, se aproximaram da aeronave.



A droga então teria sido transferida do avião para uma das caminhonetes, uma Hilux.



Um carro Fiat Uno também estava presente, transportando galões de combustível utilizados para abastecer a aeronave.



Após a ação, os veículos e o avião fugiram.



O cantor Leonardo não testemunhou o crime, pois estava em São Paulo, conforme informado por sua assessoria.



Os funcionários da fazenda acionaram a polícia e registraram vídeos da ação.



Dois suspeitos morreram em um confronto posterior com a Polícia Militar na BR-070, entre Jussara e Montes Claros de Goiás, após a localização da Hilux.