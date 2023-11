A maré subiu de repente, como um tsunami. No Brasil

Domingo 12/11/23 - 10h37

Tsunami meteorológico surpreendeu na praia do Cardoso, em Laguna, no sul de Santa Catarina, na tarde de sábado (11): arrastou carros e assustou os frequentadores.O fenômeno é considerado incomum, de difícil previsão.A maré subiu por volta das 16h, enquanto o tempo estava bom.Carros foram arrastados pela maré, causando danos a cerca de 10 veículos.Pescadores ajudaram a socorrer os banhistas, surpreendidos.O tsunami meteorológico, causado por linhas de instabilidade, gera mudanças bruscas de pressão atmosférica e rajadas de vento, impulsionando a água do mar em direção à praia.Ninguém ficou ferido.O fenômeno, provocado por fatores meteorológicos, é muito diferente do tsunami tradicional, que vem de abalos sísmicos.