Casal morto depois de pousar avião na fazenda do cantor Leonardo usava antena para comunicação via satélite

Segunda 13/11/23 - 6h54

O casal suspeito de transportar drogas em no avião que invadiu a fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, Goiás, e que foi morto em um confronto com a Polícia Militar, foi identificado: Valmir e Kathly.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia,.



O homem usava um documento falso, mas sua verdadeira identidade foi posteriormente descoberta.



A PM ainda está investigando a relação entre o casal.



Kathly, de 48 anos, era natural de Araguaína, no Tocantins, enquanto Valmir, de Goiânia, apresentava uma identidade falsa indicando ser natural de Patos, na Paraíba.



Ambos eram moradores de Goiás há anos.



O confronto ocorreu quando a PM encontrou o casal em uma caminhonete Hilux Toyota carregada com 436 kg de pasta base de cocaína, retirada de um avião que pousou ilegalmente na fazenda do cantor.



Os dois suspeitos, que tem histórico criminal por tráfico de drogas e homicídio, foram mortos durante o confronto.



O avião fez um pouso de emergência na fazenda, o que resultou em uma fuga organizada pelos criminosos, que transferiram a droga para veículos e escaparam.



O confronto com a polícia ocorreu mais tarde, resultando na morte do casal em Montes Claros de Goiás.



A droga apreendida, totalizando 420 kg de pasta base de cocaína, foi encaminhada para a Polícia Federal em Goiânia.



Foram apreendidas armas de fogo, rádios comunicadores e uma antena para comunicação via satélite.



O cantor Leonardo e sua família não estavam presentes na fazenda durante o fato.