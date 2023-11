Meteorologia admite que 5 capitais podem quebrar recordes de temperaturas nesta terça-feira, véspera do feriado da República

Terça 14/11/23 - 6h36

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta de "grande perigo" para 15 estados e o Distrito Federal até sexta-feira (17).



Hoje, terça-feira (14), cinco capitais podem até quebrar os recordes de temperatura do ano, com máximas entre 32°C e 41°C.



O Centro-Oeste e Sudeste são as regiões mais afetadas.



O calor é intensificado pelo El Niño atípico.



Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro e Teresina são as capitais que podem atingir recordes de calor nesta terça.



O Rio de Janeiro prevê máxima de 41°C.



Belo Horizonte pode ter 38°C, como aconteceu ontem em M. Claros.



No sul do Brasil, são esperadas chuvas.