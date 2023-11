Caixa de ferramentas deixada no espaço poderá ser avistada da Terra, com binóculos, pelos próximos meses. Estará à frente da Estação Orbital, que frequentemente cruza os céus de M. Claros

Terça 14/11/23 - 6h48

Revelado agora:



No início deste mês, os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara realizaram sua primeira caminhada espacial para manutenção fora da Estação Espacial Internacional (ISS).



Durante a operação de seis horas e 42 minutos, eles concluíram tarefas nos painéis solares da estação, porém, deixaram uma caixa de ferramentas flutuando no espaço, pois ficaram sem tempo para recolhê-la.



A avaliação da situação levou os controladores de voo a determinar que o risco de a caixa entrar em contato com a ISS era baixo, e que não seria necessário tomar nenhuma medida imediata para garantir a segurança da tripulação e da estação.



A caixa de ferramentas está atualmente em órbita à frente da ISS e pode ser avistada da Terra com binóculos nos próximos meses antes de se desintegrar na atmosfera terrestre.



O fato não é o primeiro desprendimento de ferramentas no espaço, sendo um exemplo em que objetos não funcionais, como detritos espaciais, orbitam a Terra.



Estatísticas de setembro de 2023 estimam que mais de 35.000 objetos, totalizando mais de 11.000 toneladas, estão sendo rastreados e catalogados pelas redes de vigilância espacial.