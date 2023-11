Paulo Autuori aceita convite e vai dirigir o Cruzeiro pelo restante do Brasileiro Série A

Terça 14/11/23 - 10h42

Na manhã de hoje, terça-feira (14), o Cruzeiro anunciou que Paulo Autuori será o técnico interino da equipe para o restante do Brasileirão Série A.Autuori já estava no clube, desempenhando o papel de diretor técnico.Paulo Autuori concordou em atender a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF, integrando interinamente a comissão técnica principal.A comissão contará com Fernando Seabra e Vinicius Rovaris.O objetivo é manter a operação interna alinhada, concentrando todas tudo nos próximos seis jogos da competição.