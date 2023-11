Bolsa alcançou o nível mais alto desde agosto de 2021, com a queda de inflação nos Estados Unidos, que trouxe de volta os investidores estrangeiros. Dólar caiu para 4,86%

Quarta 15/11/23 - 7h08

O dólar fechou a R$ 4,86, seu menor valor em aproximadamente dois meses, impulsionado pela desaceleração da inflação nos Estados Unidos.



A bolsa de valores apresentou aumento de 2,29%, atingindo seu nível mais elevado desde agosto de 2021, alcançando 123.166 pontos no índice Ibovespa.



A desaceleração dos preços nos EUA reduziu as pressões para um aumento nos juros pelo Federal Reserve, o que favoreceu a migração de capitais para mercados emergentes, incluindo o Brasil, impactando positivamente a bolsa e contribuindo para a desvalorização do dólar frente ao real.