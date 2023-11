Criança de 2 anos foi esquecida dentro de van escolar e morreu em S. Paulo, durante a tarde quente

Quarta 15/11/23 - 7h28

Na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, uma criança de dois anos foi esquecida dentro de uma van escolar e morreu, nesta terça-feira.



O motorista encontrou o menino sem vida no veículo durante a tarde, por volta das 16h20, e o levou a hospital no Parque Novo Mundo.



O forte calor estava em 37,3°C, e a baixa umidade relativa do ar em torno de 21%, levando a Defesa Civil a decretar estado de alerta na capital.



O motorista, responsável por transportar a criança para a escola, só percebeu a presença do menino à tarde, já sem vida.



O caso está no 39º Distrito Policial, e laudos periciais serão realizados para confirmar as causas da morte.



O condutor do Transporte Escolar Gratuito foi descredenciado, e um processo administrativo foi iniciado para investigar a conduta.