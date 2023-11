Esperança - também da meteorologia - é de que, a partir de domingo, as pancadas de chuva retornem a Minas

Quarta 15/11/23 - 10h11

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas terá chuva isolada no centro-sul e oeste do estado, e persistência da onda de calor.



A umidade em médios níveis da atmosfera, combinada com a circulação dos ventos em altos níveis, propicia chuvas isoladas, não serão suficientes para aliviar o calor.



A previsão indica céu parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas à noite em algumas regiões, como Noroeste, Sul/Sudoeste, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata.



Nas demais regiões, o dia permanecerá claro com névoa seca à tarde, e os termômetros podem atingir até 43ºC no Norte e no Vale do Jequitinhonha.



A tendência é que, a partir do próximo domingo, as pancadas de chuva voltem a ocorrer de forma mais abrangente em todo o estado de Minas Gerais.



***



A partir de agora, as notícias enviadas através do WhatsApp serão atualizadas apenas pelo canal abaixo 👇🏻.



Inscreva-se tocando abaixo



Acesse aqui