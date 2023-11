Era um velho coqueiro. Tinha 15 metros de altura, no quintal de uma casa

Quinta 16/11/23 - 8h27

Por volta das 08h00min dessa quarta feira (15/11/2023), o 8° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, em Januária, foi acionado via 193 para atender uma ocorrência de corte de árvore com risco iminente de queda.



No local, tratava-se de um coqueiro com aproximadamente 15 MTS de altura que estava no quintal da casa da solicitante.



Após estudo de situação,os usando EPIs e materiais para corte de árvore , os militares realizaram a montagem do andaime e posteriormente a supressão total do coqueiro.