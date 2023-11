Calor provoca o aumento no consumo de energia elétrica no Brasil e usinas térmicas foram acionadas

Sexta 17/11/23 - 6h53

O calor fez aumentar o consumo de energia no Brasil.



O Operador Nacional do Sistema Elétrico acionou o funcionamento de usinas térmicas, geralmente usadas quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos.



Houve aumento de 63% no consumo desde a última segunda-feira, quando ocorreu o recorde na demanda.







