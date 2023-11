IPCA já reflete aumento no preço dos alimentos e eletrodomésticos, como ar-condicionado e ventilador

Sexta 17/11/23 - 7h26

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela aumentos nos preços de alimentos e eletrodomésticos, como ar-condicionado e ventiladores.



O custo do ar-condicionado subiu 6,09%, o maior valor desde outubro de 2010, enquanto o ventilador teve uma variação de 0,20% para cima.



A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) registrou um aumento de 38% nas vendas de aparelhos de ar-condicionado no segundo semestre do ano.



A onda de calor também afeta a demanda por energia no país, resultando em um recorde na última semana, com o Sistema Interligado Nacional (SIN) registrando uma demanda de 101.475 megawatts (MW), um aumento de 16,8% em relação ao início de novembro.



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou usinas térmicas, o que geralmente ocorre quando os reservatórios de hidrelétricas estão baixos ou quando a demanda cresce.



A produção das térmicas aumentou 63%, elevando a preocupação sobre possíveis aumentos nas contas de luz.



