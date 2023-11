PIB do Brasil deverá crescer 3,2% em 2023 e menos, em 2024: 2,4%

Sexta 17/11/23 - 7h33



O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) projeta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil será de 3,2% em 2023 e 2,4% em 2024.



A América Latina, excluindo a Argentina, deve ter um avanço de 2,5% em 2024.



O relatório do IIF destaca que o desempenho do Brasil está distribuído de maneira uniforme entre os setores, com o impulso das atividades agrícolas e energéticas devido aos preços das matérias-primas.



Para a América Latina, o IIF prevê que a região continuará se beneficiando de sua posição como produtora de matérias-primas, localização estratégica e reequilíbrio dos fluxos de capital para os mercados emergentes.



A instituição também prevê uma queda de 2,4% no PIB da Argentina em 2023 e de 1,3% em 2024.



Ao novo governo, a ser escolhido no domingo, é recomendado implementar um plano de estabilização, incluindo medidas de austeridade fiscal, para combater a inflação de três dígitos e reconstituir as reservas externas.



O IIF destaca a dinâmica favorável da desinflação e a elevada credibilidade do banco central na América Latina, permitindo uma flexibilização substancial da política monetária, com previsões de queda adicional na inflação em 2024.



