Pix completou 3 anos, ontem, com 156 milhões de usuários cadastrados

Sexta 17/11/23 - 7h39

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, completou três anos, alcançando a movimentação de R$ 29,7 trilhões, com 156 milhões de usuários cadastrados.



O sistema foi lançado em 2020 e é um marco nos meios de pagamento no Brasil.



A maioria dos usuários são pessoas físicas (91%), enquanto as transações entre pessoas jurídicas representam 40% do total do valor movimentado em setembro.



O Pix Automático, programação de pagamentos recorrentes, será lançado em 2024, simplificando o processo atual de débito automático, que requer convênios bilaterais.





Estão em estudo operações offline e a utilização do Pix em transações internacionais.



