Mega de sábado será prêmio de 43 milhões de reais

Sexta 17/11/23 - 10h48

A Mega desde sábado 18 terá prêmio de R$ 43 milhões.





As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa.



Para quem aposta o bilhete simples (que custa R$ 5), a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais 50 de milhões. J



á para quem preenche o jogo de 20 dezenas, que custa quase R$ 194 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.