Homem de 35 anos está perdido em mata de Salinas. "As buscas avançaram no período noturno, inclusive com emprego do recurso de câmera termal da aeronave, porém sem êxito"

Sexta 17/11/23 - 23h48

Divulgado pelos Bombeiros:





Na manhã desta sexta-feira (17/11), bombeiros militares do 9º Pelotão em Salinas foram acionados para atendimento de ocorrência de busca por pessoa perdida em mata próximo a comunidade de São José na zona rural de Salinas/MG.



Segundo informações dos familiares, trata-se de um homem de 35 anos, que faz uso de medicação controlada e encontra-se perdido em mata desde a tarde quarta-feira (15/11). Moradores locais informaram que o avistou pela última vez na manhã de quinta-feira (16/11).



Diante das informações, a guarnição de bombeiros iniciou os trabalhos de buscas a pé pela mata, seguindo as coordenadas repassadas pelos familiares dos pontos em que a vítima teria sido avistada. Os trabalhos de salvamento foram balizados pelo Procedimento Operacional Padrão, adotando o método de busca retangular.



Durante as ações de buscas, foi empregada uma Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o que possibilitou varrer uma grande área, maximizando a eficiência do serviço operacional. As buscas avançaram no período noturno, inclusive com emprego do recurso de câmera termal da aeronave, porém sem êxito.



Os trabalhos de buscas dos Bombeiros Militares foram acompanhados pelos familiares e serão retomados na manhã de sábado (18/11).