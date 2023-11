Frente fria deve encerrar o forte calor dos últimos e trazer queda brusca na temperatura em grande parte do Brasil. Alerta para tempestade está em vigor para 11 estados e Brasília

Sábado 18/11/23 - 6h41

Uma frente fria pode provocar fortes chuvas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, neste fim de semana.



O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para tempestades abrangendo 11 estados e o Distrito Federal.



Os estados: São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Há a possibilidade de chuvas intensas de até 100 milímetros por dia durante o fim de semana, acompanhadas por ventos que podem atingir 100 km/h e queda de granizo.



O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) também emitiu avisos sobre riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, em níveis moderado, alto e muito alto.



Neste sábado, há risco de alagamentos urbanos no sul de Santa Catarina e na Região Metropolitana de Porto Alegre, com alertas moderados para inundações na Grande Florianópolis, Região Metropolitana de Curitiba e nordeste do Rio Grande do Sul.



Há probabilidade moderada de deslizamentos de terra no norte do Rio Grande do Sul e leste do Paraná, com alerta alto para queda de barreiras e deslizamentos em Santa Catarina.



A esperada frente fria deve amenizar a onda de calor, levando a quedas bruscas de temperatura e sinaliza o fim do grande calor nos últimos dias.