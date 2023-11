Argentinos, partidos ao meio, já votam para escolher entre caminhos opostos

Domingo 19/11/23 - 8h16

Os argentinos já votam no segundo turno da eleição presidencial, decidindo entre Sergio Massa (Unión por la Patria) e Javier Milei (La Libertad Avanza).



Milei lidera as pesquisas com 52,1%, enquanto Massa tem 47,9%.



A terceira colocada, Patricia Bullrich, declarou apoio a Milei após criticar Massa.





Os 2 candidatos representam visões opostas para a Argentina em meio a uma crise econômica sem precedentes.



A eleição é uma das mais acirradas, e os argentinos enfrentam um clima de perplexidade e desânimo.