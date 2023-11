Polícia Militar: "A vítima relatou que estava bebendo com os companheiros e, um deles, por motivo desconhecido, deu-lhe um tiro na cabeça utilizando-se de uma espingarda polveira.

Terça 21/11/23 - 8h51

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa segunda-feira (20), a comparecer ao Posto de Saúde Rosalino Gomes de Oliveira, em São João das Missões, após um homem, de 32 anos, ser vítima de tentativa de homicídio na Aldeia Riacho do Brejo, zona rural do município.



A vítima relatou que estava bebendo com os companheiros e, um deles, por motivo desconhecido, deu-lhe um tiro na cabeça utilizando-se de uma espingarda polveira.



Considerando a gravidade da lesão, a vítima foi encaminhada consciente para o Hospital da cidade de Manga.



O suspeito, de 20 anos, foi localizado, preso e conduzido para a Delegacia com a arma utilizada no crime.