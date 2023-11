Israel e Hamas fazem acordo para libertar reféns, em troca de pausa nos combates

Quarta 22/11/23 - 7h06

O governo israelense anunciou que as Forças de Defesa de Israel continuarão a guerra contra o Hamas assim que terminar a trégua na Faixa de Gaza.



A declaração enfatiza o objetivo de trazer de volta todas as pessoas sequestradas, eliminar o Hamas e assegurar que não haja ameaça ao Estado de Israel originária de Gaza.



Israel e o Hamas chegaram a um acordo para libertar reféns em troca de uma pausa no combate.



Os primeiros reféns, incluindo mulheres e crianças sob o poder do Hamas, devem ser liberados na quinta-feira (23).



A pausa no conflito também permitirá a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza, incluindo auxílio médico e combustível.