Filha expõe publicamente suposto relacionamento entre o pai e o marido

Quinta 23/11/23 - 6h59

A Polícia Civil em S. Paulo investiga caso de espancamento envolvendo um homem de 45 anos, ocorrido no domingo (19) no interior do estado.



Ele é suspeito de incendiar o carro do ex-genro e arremessar garrafas de vidro em residências próximas.



O ataque ocorreu após a filha da vítima expor nas redes sociais suposto relacionamento entre o pai e o marido dela.



O homem, alterado, teria incendiado o Vectra do ex-genro e lançado garrafas de vidro, ferindo uma mulher por estilhaços.



O homem foi agredido por pessoas na rua, conforme mostrado em vídeo.



A Polícia Militar foi acionada, e o homem, com um ferimento na cabeça, foi atendido pelo Samu.



A investigação em curso aborda a motivação por trás do incêndio, o registro policial e as declarações dos envolvidos.