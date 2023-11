Venezuela faz referendo e pode invadir território riquíssimo em petróleo que a Guiana tem como seu

Quinta 23/11/23 - 7h12

A Venezuela marcou o referendo para 3 de dezembro: os seus cidadãos serão questionados sobre o apoio à criação de uma nova província chamada "Guayana Esequiba" em uma área de 160 mil km², rica em recursos naturais, além de conceder a nacionalidade a 125 mil habitantes locais.



Contudo, aregião, conhecida como Essequibo, é da Guiana, antiga Guiana Inglesa, desencadeando uma disputa territorial entre os dois países que vem desde 1966.



A tensão aumentou em 2015, quando a ExxonMobil descobriu campos de petróleo na região.



A Guiana baseia sua reivindicação em um laudo de 1899, enquanto a Venezuela argumenta que o território é seu de acordo com um acordo de 1966 com o Reino Unido, anulando o laudo arbitral de 1899.



Enquanto a Guiana busca resolver a disputa na Corte Internacional de Justiça, a Venezuela prefere outros caminhos.



María Corina Machado, escolhida pela oposição venezuelana como candidata, pediu a suspensão do referendo, considerando-o uma distração e enfatizando a importância de uma defesa firme na Corte Internacional de Justiça para afirmar os direitos da Venezuela sobre Essequibo.