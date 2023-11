Quinta 23/11/23 - 18h17

Um homem que trabalhava numa construção em Reading, Inglaterra, foi salvo por um guindaste após ficar preso entre as chamas do prédio durante um grande incêndio na manhã desta quinta-feira (23/11).



Seus colegas utilizaram um guindaste para baixar gaiola na cobertura do edifício, resgatando-o com sucesso.



As imagens dmostram a comemoração dos que testemunharam o dramático resgate.