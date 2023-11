Itaobim, Araçuaí, Janaúba e Salinas estiveram entre os municípios brasileiros com as mais altas temperaturas nesta quinta-feira 23

Quinta 23/11/23 - 21h41

Na tarde desta quinta-feira (23/11), a região Norte de Minas experimentou altas temperaturas:



Itaobim , no Vale do Jequitinhonha, atingiu a máxima de 40,6°C, temperatura mais elevada do dia no estado e em todo o Brasil, de acordo com o Inmet.



Outras três cidades da região também apresentaram altas temperaturas: Araçuaí registrou 39,8°C, Janaúba atingiu 39,5°C, e Salinas teve máxima de 39,3°C.



No ranking das nove cidades mais quentes de Minas, todas ultrapassaram os 38°C.



A cidade cearense de Jaguaribe, com 39,5°C, também figurou entre as cinco mais quentes do país.