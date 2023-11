Às 2h da madrugada, começou a trégua de 4 dias na Faixa de Gaza e Israel recuou os seus tanques militares e blindados

Sexta 24/11/23 - 7h10

Comboio de tanques militares e veículos blindados de Israel foi avistado deixando a Faixa de Gaza e atravessando a fronteira do país nesta sexta-feira (24), logo após o início da trégua programada no conflito com o Hamas.



O cessar-fogo temporário, que entrou em vigor às 7h (horário local) ou 2h (horário de Brasília), terá uma duração de quatro dias e permitirá a libertação de reféns capturados por terroristas.



Minutos após o início da pausa, Israel ativou sirenes para alertar sobre possíveis ataques com foguetes contra comunidades israelenses na região da fronteira.



Um porta-voz do governo israelense afirmou que o Hamas lançou um foguete contra o país, violando os termos do acordo; no entanto, nenhum dano foi relatado.



No sul da Faixa de Gaza, palestinos foram observados retornando às suas residências na região de Khan Younis.



Caminhões também foram vistos cruzando a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, transportando suprimentos.