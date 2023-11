Lula anuncia o ex-governador do Maranhão e atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para vaga no STF

Segunda 27/11/23 - 14h08

Nesta segunda-feira (27), Lula anunciou Flávio Dino, atual ministro da Justiça, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), e de Paulo Gustavo Gonet Branco, procurador, para liderar a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Os indicados, Flávio Dino e Gonet, passarão por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde também serão votados.



A aprovação no plenário do Senado exige pelo menos 41 votos favoráveis.



O envio das indicações ao Senado agora busca garantir a aprovação antes do recesso legislativo, que se inicia em menos de um mês.



Caso não ocorra, a aprovação e posse podem ser adiadas para fevereiro ou março de 2024.



Flávio Dino deverá continuar no Ministério da Justiça durante o período.



Simone Tebet, é cogitada para liderar o Ministério da Justiça se Dino assumir a vaga no STF.