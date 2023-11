Violência também nas pequenas comunidades: homem, de 27 anos, é baleado em Varzelândia. No Bairro do Bom Jesus

Quarta 29/11/23 - 6h34

Divulgado pelo Samu:



O SAMU prestou atendimento a um homem de 27 anos após ser ferido com um disparo de arma de fogo na noite dessa terça-feira (28), no bairro Bom Jesus, em Varzelândia.



Quando os socorristas chegaram ao local, se depararam com a vítima consciente e apresentando uma perfuração na região lombar.



O paciente foi atendido no local e, em seguida, encaminhado para o hospital de Varzelândia.



Na unidade hospitalar, foi identificado que o homem teve uma fratura na região pélvica e o SAMU precisou transferi-lo para o hospital de Brasília de Minas.