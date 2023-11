Homem de 29 anos é processado 4 vezes por estupro contra crianças, de 8 anos. Prisão preventiva foi decretada. Em Bocaiúva

Terça 28/11/23 - 20h49

Divulgação da Polícia Civil:



PCMG conclui investigação sobre estupro de vulnerável em Bocaiúva



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, na última segunda-feira (27/11), a investigação que apurou o crime de estupro de vulnerável envolvendo um homem, de 29 anos, e duas crianças com 8 anos, em Bocaiúva, na região Norte do estado.



A apuração iniciou depois que a mãe de uma das vítimas acionou a polícia e relatou que havia autorizado a filha a visitar um clube com o suspeito, a esposa dele e uma amiga de sua filha, enteada do investigado.



No dia posterior, conforme explicou, a filha teria lhe dito que o homem havia passado a mão em suas partes íntimas quando estavam na piscina.



Logo depois, a enteada dele relatou que teria sido abusada sexualmente por ele em três ocasiões distintas, dentro de sua casa, quando a mãe dela estava dormindo.



Após os trabalhos investigativos, o delegado Theles Martins representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi preso no último dia 21 de novembro, em Bocaiúva.



“Após a conclusão da investigação, ele foi indiciado quatro vezes pelo crime de estupro de vulnerável, sendo uma em razão ao fato ocorrido no dia 12 de novembro e três vezes em relação aos abusos cometidos em desfavor da enteada dele”, explicou o delegado.



O procedimento foi enviado para a Justiça, e o suspeito encontra-se no sistema prisional.