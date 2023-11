Fábrica de isopor emitindo fumaça durante a madrugada dassusta os Bombeiros. Era uma caçamba "com restos de madeira e carvão em chamas"

Quarta 29/11/23 - 7h04

Divulgado pelos Bombeiros:





Na madrugada desta terça para quarta-feira, por volta da meia noite, através do tri- dígito 193, o pelotão de bombeiros de Janaúba foi acionado para atender ocorrência de incêndio em fábrica de Isopor “Isofort” no perímetro urbano desta mesma cidade.



Quando da chegada a guarnição identificou fumaça saindo por um dos portões de acesso ao interior da empresa, como não havia nenhum representante para franquear a entrada, a guarnição munida de ferramentas próprias para intervenção, conseguiu abrir o portão localizando a origem da fumaça.



Tratava-se de uma caçamba para recolhimento de lixo que estava com restos de madeira e carvão em chamas.



A guarnição munida de equipamentos de proteção respiratória “EPR” equipamentos de proteção individual e uma linha direta com dois lances de mangueira, efetuou a extinção das chamas e resfriamento do material, evitando que o calor irradiado pudesse atingir outros dando início a um incêndio de grandes proporções já que havia grande quantidade de madeira armazenada nas proximidades.