BR-135, perto de M. Claros, ficou fechada para socorro a motorista de caminhão que bateu contra traseira de carreta. O motorista, de 24 anos, disse que seu caminhão perdeu os freios

Quarta 29/11/23 - 19h23

Divulgação do Corpo de Bombeiros:Na tarde desta quarta-feira, 29 de novembro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de uma vítima de acidente de trânsito no Km 370 da BR 135, próximo à cidade de Montes Claros/MG.Foram mobilizadas uma guarnição de salvamento da corporação e outra do Coordenador Bombeiro da Unidade (CBU).Um caminhão vazio (sem carga) colidiu contra a traseira de uma carreta carregada com bobinas de um material utilizado na fabricação de embalagens.O condutor do caminhão, de 24 anos, ficou preso às ferragens pelos membros inferiores, que ficaram comprimidos pelo painel do veículo.Ele permaneceu consciente durante todo o atendimento e alegou ter perdido os freios do caminhão, o que teria causado o acidente.O condutor da carreta não se feriu.O local já era sinalizado por uma equipe da concessionária que administra a rodovia (ECO 135), sendo reforçado com a chegada da guarnição da policial rodoviária estadual.As guarnições de bombeiros, após avaliar o cenário e o estado da vítima, optaram pela interdição total da via.O palco de ferramentas foi montado próximo ao acidentado e foi preciso retirar a porta do lado do motorista e rebater o painel para afastar as ferragens que o envolviam, garantindo assim sua retirada de maneira segura, imobilizado em prancha rigida, com colar cervical .O paciente foi repassado aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve presente desde o início da operação, acompanhando a evolução do quadro de saúde do acidentado.A equipe da polícia rodoviária estadual e da Eco 135 permaneceram na cena colhendo informações para registro do fato e cuidando da destinação dos veículos.