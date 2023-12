Brasil é o quinto na seleção da Fifa, com Argentina, França, Inglaterra e Bélgica na frente

Sábado 30/12/23 - 22h35

O Brasil desceu para a 5ª posição no ranking de seleções da FIFA, resultado das derrotas para Colômbia e Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



A Argentina permanece como líder, seguida por França, Inglaterra e Bélgica nas primeiras posições.



O ranking reflete as recentes quedas do Brasil, ocorridas após as partidas sob o comando do técnico Fernando Diniz, sendo a primeira uma derrota por 2 a 1 para a Colômbia e, cinco dias depois, uma derrota por 1 a 0 para a Argentina no Maracanã.