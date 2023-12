Menor é despojado de carro, recebe coronhadas e tem o celular quebrado. Por fim, caminhou 10 quilômetros para achar telefone e pedir socorro

Terça 05/12/23 - 18h29

Rapaz de 17 anos foi assaltado no Distrito de Quem-Quem, a não muitos quilômetros de M. Claros, mas no município de Janaúba.



Foi abordado por dois homens armados com espingarda e facão e recebeu coronhadas e pancadas nas costas.



Em seguida, foi amarrado e deixado no bagageiro de veículo, enquanto seus algozes seguiam para Janaúba, abandonando-o no trevo da estrada.



Por fim, os assaltantes quebraram o celular do rapaz, para evitar que pedisse socorro.



Depois de conseguir se soltar, percorreu 10 km de volta ao distrito de Quem-Quem, onde através de celular emprestado chamou a polícia.



O carro foi encontrado abandonado na zona rural.