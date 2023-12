Atirador que matou 3 pessoas em universidade de Las Vegas, de 67 anos, seria professor universitário na Geórgia e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos

Sexta 08/12/23 - 7h02

O tiroteio no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, na quarta-feira (6), deixou três mortos e um ferido.



O atirador, um professor universitário de 67 anos com vínculos em faculdades na Geórgia e na Carolina do Norte, foi confrontado pela polícia do campus fora de Beam Hall.



A identidade do atirador não foi divulgada até que sua família seja notificada.



Além das vítimas baleadas, quatro pessoas foram hospitalizadas por sintomas de ataques de pânico, e dois policiais sofreram ferimentos leves durante a busca pelo atirador.





O tiroteio aconteceu durante semana de estudos antes dos exames finais.



O presidente da faculdade expressou choque diante do "evento insondável".



Os estudantes foram evacuados e abrigados durante o fato.



A ordem de evacuação foi suspensa na noite, com a universidade afirmando que não havia mais uma ameaça ativa no campus.